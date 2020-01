Se perfino in Cina le famiglie “fregano” l’ingiustizia della Corte Suprema, c’è speranza

Nel 2011 la Corte Suprema cinese ha inferto un duro colpo ai diritti di proprietà delle donne decidendo che le case familiari acquistate prima del matrimonio appartengono automaticamente all'acquirente registrato al momento del divorzio, storicamente il marito.

In precedenza, secondo la legge cinese sul matrimonio del 1980, le case coniugali erano considerate proprietà congiunta. Sebbene nella sua lingua sia neutrale dal punto di vista del genere, la sentenza del 2011 sembrava avvantaggiare gli uomini rispetto alle donne, dal momento che la maggior parte delle case famiglia in Cina sono intestate ai mariti, che per consuetudine sono tenuti a fornire una casa come prerequisito per il matrimonio. La nuova interpretazione, che ha annullato due precedenti sentenze giudiziarie che rafforzavano i diritti di proprietà delle donne, ha sollevato la preoccupazione che la Cina stesse regredendo sulla parità di genere.

In un nuovo studio, la sociologa di Yale Emma Zang ha esaminato le conseguenze dell'interpretazione giudiziaria del 2011 sul benessere di uomini e donne. Pubblicato sul Journal of Marriage and Family, ha rilevato che, mentre l'interpretazione giudiziaria ha inizialmente diminuito il benessere delle donne privandole dei diritti di proprietà e dell'autonomia economica, gli effetti negativi si sono attenuati nel lungo periodo.

L'analisi di Zang ha mostrato che le coppie hanno iniziato ad adattarsi alla riforma attraverso accordi più in linea con la tradizione cinese che impone alle coppie sposate di condividere equamente la proprietà. Ha scoperto, ad esempio, che le coppie hanno eluso la sentenza trasferendo la proprietà ai loro figli.

Non si tratta di un semplice caso in cui gli uomini ne traggono vantaggio e le donne ne subiscono le conseguenze. Piuttosto, le coppie si stanno adattando per proteggere il benessere dell'altro.

"Gli effetti del cambiamento legale sono più complicati di quanto si pensasse", ha detto Zang, professore assistente di sociologia a Yale. "Non è un semplice caso che gli uomini ne traggano beneficio e le donne ne subiscano le conseguenze". Piuttosto, le coppie si stanno adattando per proteggere il benessere dell'altro, pur aderendo all'usanza cinese del "prezzo della sposa", che invita i mariti a fornire case familiari, ma a condividere le loro proprietà in egual misura con le loro mogli".

L'analisi di Zang ha identificato quattro fattori socioeconomici che hanno portato alla decisione del tribunale di modificare la legge cinese sul divorzio: In primo luogo, la gente stava acquisendo una ricchezza senza precedenti in mezzo al boom dell'economia cinese, che ha portato all'istituzione di leggi sulla proprietà nel 2007. Poi, i prezzi delle case sono aumentati di oltre il 10% all'anno a partire dal 2003, il che significa che la gente investe più che mai nelle case. In terzo luogo, i tassi di divorzio hanno iniziato a salire, suscitando nelle famiglie degli uomini la preoccupazione di perdere il patrimonio familiare a causa del divorzio.

Infine, i social media hanno iniziato a riportare casi di divorzio che coinvolgevano controversie sulla proprietà, il che ha fatto sì che la gente mettesse in dubbio la credibilità del sistema giudiziario.

Lo studio dimostra che i responsabili politici devono considerare che le politiche apparentemente neutre dal punto di vista del genere... possono creare conseguenze di genere.

La sentenza del tribunale ha avuto effetti potenzialmente profondi in un paese di circa 1,3 miliardi di persone con tassi di matrimonio e di proprietà della casa del 73% e del 90%, rispettivamente. La decisione ha colpito potenzialmente fino a 890 milioni di persone, ha spiegato Zang.