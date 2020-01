La banalità del male nel braccio della morte del Texas

Tony Medina è un uomo educato e corpulento con le braccia fortemente tatuate. Come tutti quelli confinati nell'unità di Allan B. Polunsky, è vestito di bianco. Gli edifici squat grigi della prigione ospitano 214 condannati a morte. Rinchiuso in una piccola cabina in una stanza delle visite, ammanettato, paragona l'essere "qui fuori" a una vacanza. E' tranquillo, risparmia i rumori delle porte di metallo. La stanza è anche raffreddata e, una rarità, può vedere attraverso il plexiglas il volto di un altro essere umano.

È stato condannato nel 1996, all'età di 21 anni, per una sparatoria in macchina che ha ucciso due bambini a una festa di capodanno. Da allora, da 23 anni, attende l'esecuzione. In Texas la pena di morte viene applicata a chi è stato giudicato colpevole di un crimine efferato e viene giudicato una minaccia per gli altri. Gli appelli legali del signor Medina continuano.

Un muro di rumore assordante è stato "il mio primo ricordo più chiaro del braccio della morte", dice. "Sono cancelli che sbattono, l'acciaio sull'acciaio, le prigioni sono tutte di cemento e acciaio, quindi echi, echi, echi, echi". Non si ferma mai". La sua prima notte è stato collocato in un'ala buia e piena di detenuti che urlavano, un'esperienza stupefacente.

All'inizio condivideva una cella. Poi, dopo che altri detenuti hanno tentato la fuga nel 1998, tutti i detenuti del braccio della morte sono stati trasferiti in isolamento. Si lamenta che questa è un'agonia. "Non sono stato condannato all'isolamento. Sono stato condannato a morte". Ogni giorno da allora, da 19 anni, è rimasto da solo per 23 ore all'interno di una scatola di cemento che misura 7 piedi per 11 piedi. Le guardie fanno passare dei vassoi di cibo attraverso una stecca in una porta. In piedi sul suo letto può sbirciare da una finestra, alta qualche centimetro, vicino al soffitto. "Alcuni ragazzi passano tutto il giorno", dice. La maggior parte dei giorni passa un'ora in un cortile chiuso, per la ricreazione. Anche in questo caso è solo. Nella sua cella legge (al momento una serie sui survivalisti), scrive o a volte dipinge. Relazioni e volontari, per lo più donne europee, gli fanno visita e gli inviano messaggi. I detenuti si gridano l'un l'altro, da cellula a cellula. Ma il Texas, a differenza di alcuni stati, nega ai prigionieri solitari qualsiasi contatto fisico, a parte le frequenti ispezioni del corpo da parte delle guardie. Dice di aver toccato per l'ultima volta un parente, abbracciando sua madre, il 1° agosto 1996.

Altri Stati con la pena di morte, e le prigioni federali, hanno condizioni meno severe. In molti, i giovani detenuti e quelli con problemi di salute mentale non sono più a lungo isolati. Anche il Texas, con più prigionieri in isolamento di qualsiasi altro Stato - circa 4.000 a partire dal 2017- sta riducendo il suo numero. Un rapporto del Liman Centre di Yale del 2018 ha stimato che 61.000 detenuti sono stati tenuti in isolamento in America, di cui 1.950 che hanno resistito per sei anni o più. Oggi questo numero è probabilmente inferiore.