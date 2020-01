Il commissario Montalbano arriva per la prima volta al cinema

ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver raccolto oltre un miliardo e duecento milioni gli spettatori in vent'anni su Rai1, in attesa del grande evento televisivo della primavera 2020, il commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri - che con le sue opere ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo - e interpretato da Luca Zingaretti, arriva per la prima volta al cinema. Il nuovo episodio della collection evento si intitola "Salvo Amato, Livia mia" ed e' diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Interpretato da Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, sara' in sala solo il 24, 25, 26 febbraio in un evento speciale e prossimamente in onda su Rai1. (ITALPRESS). mgg/com 31-Gen-20 14:52