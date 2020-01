Gran Bretagna, un buon gennaio per l’economia della Brexit

I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che l'attività economica nel Regno Unito ha registrato una ripresa superiore al previsto in gennaio, mentre un’Eurozona di gran lunga meno riuscita ha dato alla Gran Bretagna un po' di fiato. Gli economisti prestano molta attenzione ai sondaggi mensili che chiedono ai manager aziendali che cosa hanno fatto, dato che in genere sono sempre stati un buon modo per valutare il livello di attività economica di un paese. E sarebbero rimasti sorpresi dai risultati di gennaio, che suggeriscono che l'economia del Regno Unito è tornata a crescere dopo la contrazione dell'anno scorso - a un tasso più alto del previsto.

L'indagine dell'Eurozona, d'altra parte, ha mostrato che l'attività economica è stata inferiore alle aspettative degli economisti. E sebbene l'attività in Germania (la più grande economia della regione) abbia registrato una ripresa, è stata compensata da un calo in Francia (la seconda più grande), dove gli scioperi hanno ostacolato il settore dei servizi. Gli investitori cercheranno di utilizzare quest'aggiornamento per anticipare la decisione sui tassi d'interesse del Regno Unito di giovedì, poiché la prima influenza la seconda. All'inizio dell'anno, non molti di questi investitori si aspettavano che i tassi cambiassero affatto questo mese. Ma con la debolezza dei dati economici in Gran Bretagna, anche le aspettative di un taglio dell'economia sono aumentate. Ma non è una conclusione scontata: in base a questi forti dati, gli investitori ritengono che la probabilità di un taglio dei tassi sia scesa a circa il 50% rispetto a quasi il 70% di una settimana fa.

I dati "soft" (come i sondaggi) danno agli investitori un'indicazione di cosa saranno i dati "hard" (come la crescita economica), ma non è affatto una relazione diretta. Le recenti elezioni e gli aggiornamenti economici hanno dimostrato che i recenti sondaggi hanno perso molto del loro potere predittivo. E inoltre, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea alla fine di questo mese, la crescita economica della Gran Bretagna probabilmente dipende più dal suo futuro rapporto con l'Europa che dagli indizi forniti dai sondaggi.