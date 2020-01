Così i grandi campus americani hanno creato e ucciso la meritocrazia

A metà del XX secolo, le istituzioni americane hanno abbracciato l'idea della meritocrazia. Le migliori università, le banche e gli studi legali che alimentavano, che erano stati popolati da un'aristocrazia ereditaria, cercavano invece il lavoro più intelligente e più duro. Ma mentre il sistema meritocratico era destinato a democratizzare la società americana, sostiene Daniel Markovits della Yale Law School nel suo libro The Meritocracy Trap, ha invece contribuito ad aumentare le disuguaglianze e il declino della classe media.

"Anche se la meritocrazia è stata abbracciata come ancella dell'uguaglianza, e ha aperto l'élite nei suoi primi anni di vita, ora è più vicina a soffocare piuttosto che a favorire la mobilità sociale", scrive. "Le strade che un tempo portavano le persone da condizioni modeste all'élite americana si stanno restringendo drasticamente. Le famiglie della classe media non possono permettersi la scolarizzazione elaborata che le famiglie ricche comprano, e le scuole ordinarie sono sempre più indietro rispetto a quelle dell'élite".

E anche quelli che beneficiano della meritocrazia non sono particolarmente contenti, aggiunge. A differenza delle élite aristocratiche che le hanno precedute, le élite meritocratiche devono lavorare a lungo, in legge, negli affari, nella medicina o nella consulenza, per mantenere il loro status e trasmetterlo ai loro figli.

"I lavori meritocratici richiedono che gli adulti dell'élite lavorino con grande intensità, sfruttando spietatamente la loro educazione per trarre un ritorno da questi investimenti", scrive Markovits. "La meritocrazia attira un'élite ansiosa e inautentica in una competizione spietata che dura tutta la vita per assicurarsi un reddito e uno status attraverso la propria eccessiva industria".

Yale Insights ha parlato con Markovits dei difetti del sistema meritocratico e di cosa ci vorrebbe per creare una società con opportunità per più americani.

Qual era l'argomento a favore della meritocrazia negli anni '60, quando Yale e altre università stavano diventando più meritocratiche?

L'argomento a quel tempo era esplicitamente collegato alle due virtù fondamentali che la gente ancora oggi pensa che la meritocrazia abbia. Da un lato, l'idea era che se si facesse in modo che il vantaggio economico delle persone in termini di reddito si rivolgesse alle loro realizzazioni piuttosto che alle loro origini, si otterrebbe un'élite molto più capace ed efficace. Il presidente di Yale Kingman Brewster dice, come è noto, "Non intendo presiedere una scuola di perfezionamento a Long Island Sound". Con questo intendeva dire: voglio presiedere un luogo che produca vera eccellenza e cose che valgano davvero la pena e che abbia dei laureati competenti e ambiziosi e laboriosi. Questo è stato l'unico vantaggio della meritocrazia.

L'altro vantaggio, abbracciato anche molto consapevolmente dai primi meritocratici, era che la capacità e lo sforzo sono molto più diffusi e equamente distribuiti rispetto alle origini. La vecchia élite ereditaria aveva catturato tutte le entrate e lo status, pensò la gente, e se si apre l'élite alle persone in base ai risultati, si lasciano entrare gli estranei. Quindi era un modo per aprire l'élite, per promuovere le pari opportunità attraverso quella che sembrava una competizione leale.

All'inizio ha funzionato. All'inizio ha funzionato perché all'antica élite mancavano sia la capacità che il gusto di formare i propri figli. E così, quando luoghi come Yale si sono aperti a chiunque in base alla realizzazione, le persone più esperte non provenivano necessariamente dalle vecchie famiglie ereditarie.

E così all'inizio quello che è successo è che gli studenti di Yale sono diventati molto, molto più bravi. Lo studente mediano nel 1970 sarebbe stato nella top 10% nel 1960 in termini di risultati accademici, come misurato dai punteggi dei test o dai voti. E allo stesso tempo, Yale è diventata molto più aperta e diversificata, dato che molte persone provenienti dalla classe media e persino dalla classe operaia sono andate bene nei test e sono entrate. Così all'inizio ha funzionato esattamente come previsto.

Poi, però, sono successe due cose. La cosa più ovvia che è successa è che la nuova élite, i meritocratici, erano l'opposto degli aristocratici. Mentre agli aristocratici mancavano sia il gusto che la capacità di formare i loro figli, i meritocratici, che in fondo avevano raggiunto il loro status di élite attraverso la formazione, sapevano come allenarsi e avevano un gusto quasi illimitato per la formazione. E così il sistema che era stato un sistema di inclusione contro una vecchia élite divenne la tecnologia dell'esclusione per i meritocratici, che potevano dispiegare le cose che avevano fatto bene per permettere ai loro figli di fare bene.

E poi l'altra cosa che è successa è che, nello stesso tempo, una serie di cambiamenti tecnologici ha trasformato il mercato del lavoro per aumentare drammaticamente i ritorni economici proprio alle competenze che le nuove università meritocratiche producevano. E così, anche se i meritocratici hanno catturato una quota sempre maggiore della torta educativa, così anche il valore dell'istruzione è cresciuto e cresciuto e cresciuto. E la ragione per cui la tecnologia si è piegata in questo modo è stata l'esistenza della forza lavoro istruita. Ma in ogni caso, il punto fondamentale è che si è creato un circolo virtuoso in cui la disuguaglianza lungo le linee meritocratiche nell'educazione si è alimentata nella disuguaglianza meritocratica nella forza lavoro, che ha prodotto redditi nei nuovi lavoratori meritocratici che hanno permesso loro di acquistare un'educazione ancora più disuguale per i loro figli, che si è alimentata nel ciclo successivo nella forza lavoro, e la disuguaglianza è peggiorata sempre di più.