Coronavirus, Conte "Situazione sotto controllo"

ROMA (ITALPRESS) - "Confermiamo che la situazione e' sotto controllo, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia piu' elevata in Europa, siamo assolutamente fiduciosi che terremo sotto controllo i due casi che abbiamo gia' accertato". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine della riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. "Il ministro Speranza ha proposto come commissario delegato per questa emergenza il dottor Borrelli, capo della Protezione Civile", ha annunciato Conte. "Siamo l'unico paese europeo che ha interrotto i voli per la Cina e che ha adeguato le proprie istituzioni alle indicazioni dell'Oms. Abbiamo scelto un livello d'attenzione che e' il piu' alto in Europa", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. (ITALPRESS). sat/red 31-Gen-20 19:08