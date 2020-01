ALL STAR GAME A CHICAGO CON UN NUOVO FORMAT PER OMAGGIARE KOBE BRYANT

ROMA (ITALPRESS) - Un format tutto nuovo per omaggiare la figura di Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa assieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un tragico incidente in elicottero a nord di Los Angeles. L'Nba ha annunciato che il prossimo All Star Game, in programma il 16 febbraio a Chicago, avra' modalita' tutte nuove nel conteggio dei punti. Tutti i primi tre quarti della sfida tra le 'stelle' partiranno dallo 0-0 e la squadra vincente in ciascun periodo donera' un assegno di 100mila dollari ad un ente di beneficenza dell'area di Chicago. Il quarto ed ultimo tempo non necessitera' del cronometro: vincera' chi aggiungera' 24 punti, come il numero di maglia di Bryant, al totale dei tre round da dodici minuti disputati. I capitani delle due squadre, LeBron James e Giannis Antetokounmpo, sceglieranno ufficialmente i loro undici compagni di squadra durante la prossima settimana. L'Nba ha anche annunciato vi saranno ulteriori omaggi, non ancora resi noti, alle vittime della tragedia in California. (ITALPRESS). mc/red 31-Gen-20 09:55