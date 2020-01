Sospetto coronavirus, nave crociera ferma a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) - Due casi sospetti di coronavirus sulla nave da crociera Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. Una coppia originaria di Hong Kong e' stata posta in isolamento. Uno dei due ha la febbre e si sono resi necessari accertamenti medici piu' approfonditi. La nave si trova ferma alla banchina del terminal crociere di Civitavecchia e i seimila passeggeri sono bloccati in attesa dei relativi controlli. La Capitaneria di Porto precisa che comunque la situazione e' sotto controllo e che si dovrebbe sbloccare nel giro di poche ore. I due sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L'isolamento del compagno e' avvenuto per precauzione. "In riferimento agli accertamenti su un passeggero cinese della Costa Smeralda, informo che da questa mattina sono in contatto con il Comandante del Porto e con l'Ufficio di Sanita' Marittima per monitorare e tenere sotto controllo la situazione" fa sapere il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. (ITALPRESS). pc/red 30-Gen-20 13:27