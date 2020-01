Eurispes, solo il 14,6% degli italiani ha fiducia nelle istituzioni

ROMA (ITALPRESS) - Poca la fiducia nel sistema delle istituzioni del nostro Paese. Nel 2020, infatti, la quota di chi ha un atteggiamento positivo si ferma al 14,6% (-6,2% rispetto al 2019, anno in cui si era registrato il miglior risultato dal 2014); poco meno della meta' (46,6%) indica che la fiducia non ha subito variazioni (39% nel 2019). Il presidente della Repubblica raccoglie il plauso di piu' della meta' degli italiani e ottiene un tasso di consensi pari al 54,9% (era al 55,1% nel 2019). Questi alcuni dati che emergono dal Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes. Poco piu' di un quarto degli italiani (26,3%) ripone fiducia nell'attuale Governo, oltre dieci punti in meno rispetto al 2019 (36,7%). Il Parlamento registra un decremento di cinque punti con solo uno su quattro che si fida (25,4%; erano il 30,8% nel 2019). La fiducia nei confronti della magistratura continua a crescere, sebbene non riesca a oltrepassare la soglia della meta' dei consensi (49,3%, +2,8% rispetto al 2019). (ITALPRESS). tan/sat/red 30-Gen-20 12:29