A dicembre la disoccupazione stabile al 9,8%

ROMA (ITALPRESS) - A dicembre 2019 l'occupazione e' in calo rispetto al mese precedente, mentre l'inattivita' cresce e il numero di disoccupati aumenta lievemente a fronte di un tasso di disoccupazione che rimane stabile al 9,8%. Lo rileva l'Istat. Gli occupati diminuiscono di 75 mila unita' (-0,3%) e il tasso di occupazione scende al 59,2% (-0,1 punti percentuali). La flessione dell'occupazione interessa uomini e donne, gli individui tra 25 e 49 anni (-79 mila), i lavoratori dipendenti permanenti (-75 mila) e gli indipendenti (-16 mila). Gli occupati aumentano tra i 15-24enni (+6 mila) e tra i dipendenti a termine (+17 mila), rimanendo sostanzialmente stabili tra gli ultracinquantenni. La lieve crescita delle persone in cerca di lavoro si registra tra gli uomini (+2,2%, pari a +28 mila unita') e tra gli under50, a fronte di una diminuzione tra le donne (-2,2%, pari a -27 mila unita') e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione risulta tuttavia stabile al 9,8%; rimane invariato anche il tasso di disoccupazione giovanile (28,9%). La crescita degli inattivi riguarda sia gli uomini sia le donne e tutte le fasce d'eta' a esclusione dei giovanissimi tra i 15 e i 24 anni. Il tasso di inattivita' sale al 34,2% (+0,1 punti percentuali). Nel quarto trimestre 2019, l'occupazione risulta in lieve crescita (+0,1%, pari a +13 mila unita') tra le donne (+19 mila) e i dipendenti (+43 mila); segnali positivi si osservano anche per i 25-34enni (+12 mila) e gli over 50 (+48 mila). In calo dello 0,6% gli indipendenti (-30 mila). 30-Gen-20