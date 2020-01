Virus cinese, domani un volo per rimpatriare gli italiani da Wuhan

ROMA (ITALPRESS) - L'Unita' di Crisi della Farnesina, in stretto coordinamento con il ministero della Difesa, il ministero della Salute e l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", sta organizzando un volo operato dal Comando Operativo di Vertice Interforze, per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la citta' cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus. Il velivolo, previsto in partenza dall'Italia domani una volta acquisite le necessarie autorizzazioni da parte cinese, raggiungera' direttamente l'aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato, infermieri e adeguato equipaggiamento sanitario per garantire un trasporto sicuro. All'arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal ministero della Salute. "Il governo italiano e' impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in Cina. Domani parte un volo per il rimpatrio degli italiani che si trovano a Wuhan", scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ITALPRESS). sat/com 29-Gen-20 13:39