Musei, tornano in modo permanente le domeniche gratuite

ROMA (ITALPRESS) - "La sperimentazione dell'accesso gratuito nei musei e siti archeologici statali la prima domenica del mese ha avuto un grande successo. In alcune domeniche e' diventata una vera festa di popolo, con piu' persone nei musei che negli stadi della serie A. Oltre 17 milioni da quando e' stata istituita con alcune edizioni che hanno superato i 430.000 visitatori nei soli musei statali". Cosi' il Ministro per i beni e le attivita' culturali, Dario Franceschini, al question time di oggi alla Camera dei Deputati ha annunciato la reintroduzione permanente delle domeniche gratuite a pochi giorni dalla #domenicalmuseo del 2 febbraio. "Sia i numeri raggiunti che l'esigenza di stabilizzare un'abitudine - aggiunge- mi hanno portato a confermare la permanenza della domenica gratuita per tutto l'anno, sistema rivelatosi piu' efficace anche in termini comunicativi. Ho percio' gia' inviato al Consiglio di Stato il nuovo schema di decreto che ritorna al sistema felicemente sperimentato dal 2014, che ha prodotto un significativo incremento della conoscenza e della fruizione del patrimonio e un aumento degli introiti: i dati evidenziano un rapporto virtuoso tra numero di accessi gratuiti e numero di visitatori paganti". (ITALPRESS). mgg/com 29-Gen-20 19:09