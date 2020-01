L'Inter batte 2-1 la Fiorentina, semifinale di Coppa Italia col Napoli

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter batte 2-1 la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia e centra l'obiettivo semifinale, dove affrontera' il Napoli (andata al Meazza, ritorno al San Paolo). Decisivo il gol segnato da Nicolo' Barella nella ripresa dopo il botta e risposta tra Candreva e Caceres a cavallo tra primo e secondo tempo. La prima mezz'ora vede i padroni di casa, schierati col tridente Sanchez-Lautaro-Lukaku, in difficolta' a proporre gioco, ed e' per Lirola l'unica opportunita' degna di nota con un diagonale che esce di un soffio. Al 44' il gol dell'1-0: Ceccherini scivola in maniera grossolana nel tentativo di proteggere l'uscita di Terracciano, la porta resta sguarnita e per Candreva e' un gioco da ragazzi depositare la sfera in rete. Nella ripresa al 15' c'e' pero' l'improvviso pareggio dei toscani con Caceres che anticipa tutti sugli sviluppi da calcio d'angolo, ma dopo appena sette giri di lancette Barella raccoglie una respinta corta della difesa avversaria e calcia al volo da fuori area, trovando l'angolino basso con una conclusione meravigliosa che vale il 2-1. Pochi istanti prima era entrato il nuovo acquisto extra-lusso Eriksen. Nel finale gol annullato a Lautaro Martinez e nessun rischio per i padroni di casa che difendono con ordine il vantaggio e centrano la vittoria. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Gen-20 22:39