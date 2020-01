Fintech, Ventis vince il premio 4eCom

ROMA (ITALPRESS) - Ventis srl (il fintech marketplace che vede Iccrea Banca come socio di maggioranza) ha ottenuto il primo posto, nella sezione "maggior crescita", nell'ambito della terza edizione del Premio 4eCom, evento che promuove l'incontro tra professionisti e idee nel mondo dell'e-commerce, e che si e' svolto a Milano al Talent Garden. Il premio, in particolare, e' stato assegnato da una giuria di esperti nel settore al termine di una selezione fra oltre 150 societa' di e-commerce italiane. Il premio ha dunque riconosciuto la forte crescita di Ventis nell'ultimo triennio, con un aumento del 680% del volume di affari complessivo, e del 430% del numero di utenti iscritti al portale. Questo premio fa seguito al tributo nel Rapporto e-commerce in Italia 2019, presentato da Casaleggio Associati, dove Ventis e' rientrata tra le 5 best case histories italiane in riferimento all'aggregazione di settori con moltiplicatori alti. L'azienda, guidata dal management team composto dai quattro soci fondatori Stiven Muccioli, Luca Bertozzi, Manolo Bianchini e Cristiano Brambilla, punta a continuare sulla strada di crescita gia' intrapresa, volta a consolidare il proprio posizionamento come innovativo ecosistema nel mondo dei pagamenti digitali e del commercio elettronico. A questo dara' un forte contributo anche al lancio del wallet "Ventis Pay", previsto entro il primo quadrimestre dell'anno. (ITALPRESS). sat/com 29-Gen-20 13:35