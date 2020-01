"70 Sanremo", viaggio in oltre 200 immagini del festival della canzone

ROMA (ITALPRESS) - Con 70 Sanremo - Storia fotografica del Festival della Canzone Italiana, a cura di John Vignola (Rai Libri), la Rai omaggia la manifestazione canora piu' longeva e amata. Un viaggio in oltre 200 immagini per ripercorrere, anno dopo anno, la storia del Festival. A introdurre ogni decade e' una scheda ricca di momenti epici e di curiosita'. Il volume e' impreziosito dalle testimonianze appassionate di Renzo Arbore, Pippo Baudo, Vincenzo Mollica e Vasco Rossi. A firmare la prefazione e' il direttore artistico di Sanremo 2020, Amadeus. "Raccontiamo una storia inesauribile attraverso un repertorio fotografico importante, che piu' di tante parole da' anche la tridimensionalita' del Festival di Sanremo - dice il curatore -, un palcoscenico, Casino' o Ariston, sul quale si e' letteralmente dispiegata la storia della musica in Italia". 70 Sanremo - Storia fotografica del Festival della Canzone Italiana (Rai Libri) e' in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 30 gennaio 2020. John Vignola da quasi trent'anni si occupa di musica attraverso produzioni discografiche, libri, programmi radiofonici e rubriche su vari periodici, non solo specializzati. Le sue ultime monografie riguardano grandi autori della musica italiana come Lucio Dalla, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Attualmente scrive su Vanity Fair e conduce "Radio1 Music Club" su Rai Radio1. (ITALPRESS). mgg/com 28-Gen-20 12:24