Salvini "Il cambio in Emilia-Romagna e' solo rimandato"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Ci prepariamo a cinque anni di appassionata opposizione. Per quanto mi riguarda il cambio in Emilia-Romagna e' solo rimandato". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Bologna con Lucia Borgonzoni. "In Emilia Romagna abbiamo raddoppiato i voti e gli eletti, questo ci da' una grande responsabilita'", ha spiegato Salvini, che ha aggiunto: "Ci sono ancora nostri rappresentanti di lista ai seggi. C'e' qualcosa da rivedere nel sistema democratico. In certi contesti c'e' stata un'arroganza e una violenza che non ci aspettavamo". "Non auguro mai sfortune agli altri. E' chiaro che se nell'arco di qualche mese il primo partito non entra nemmeno in Consiglio regionale in Calabria e in Emilia-Romagna lo fa con una persona, c'e' uno spostamento a sinistra. Ci confronteremo con due idee diverse di Paese", ha detto ancora il leader della Lega, che ha difeso la candidatura di Lucia Borgonzoni: "Un milione di emiliani l'ha scelta, sono straconvinto che fosse l'unica che se la potesse giocare". (ITALPRESS). sat/red 27-Gen-20 11:02