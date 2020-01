INCIDENTI STRADALI: UN MORTO E DUE FERITI IN BASILICATA

MELFI (ITALPRESS) - Un morto e due feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in Basilicata, sulla SS 658 in un tratto di strada compreso tra le due uscite per la citta' di Melfi. Due le auto coinvolte nello scontro. I vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, hanno prestato una prima assistenza ai feriti - un uomo e una donna -, affidati poi alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ITALPRESS). abr/com 27-Gen-20 05:13