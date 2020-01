IN EMILIA ROMAGNA VINCE BONACCINI, JOLE SANTELLI IN CALABRIA

ROMA (ITALPRESS) - Stefano Bonaccini vince in Emilia Romagna, la candidata del centrodestra, Jole Santelli in Calabria. Crolla il Movimento Cinque Stelle. E' questo l'esito delle elezioni regionali del 26 gennaio nelle due regioni. Affluenza in netto aumento in Emilia Romagna. In rialzo anche in Calabria. "E' stata una campagna elettorale che abbiamo affrontato con grande serenita' - ha detto Bonaccini -: tranquillita', sorrisi sulle labbra, anche quando hanno cercato di utilizzare argomenti che non c'entravano. Partivamo da un -7% delle Europee - ha aggiunto - abbiamo lavorato per costruire una coalizione molto larga e civica. Ci sono metri di interviste di esponenti della Lega che mi invitavano a fare le valige, a provare a non competere nemmeno. Ma l'arroganza non paga mai". "E' un risultato enorme. Cominciamo dai mille problemi che ci sono in Calabria ma anche dalle mille opportunita' che la Regione offre - sono state le prime parole di una Jole Santelli completamente afona -. Cominciamo a lavorare tutti insieme per raccontare una Calabria diversa. Questo deve essere il primo obiettivo". (ITALPRESS). abr/com 27-Gen-20 04:46