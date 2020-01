Bonaccini "In Emilia Romagna vince il territorio, ora Pd piu' largo"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "E' stata la vittoria della concretezza, del territorio, di chi ha saputo unire un progetto per il futuro e valori". Commenta cosi' Stefano Bonaccini i risultati delle elezioni regionali che lo hanno riconfermato alla guida dell'Emilia-Romagna. Incontrando i giornalisti Bonaccini lancia un segnale anche al Pd. L'idea e' quella di "dare una mano a ricostruire il centrosinistra" per un "Pd piu' largo e robusto". "La mia lista e' stata un'esperienza bellissima - aggiunge - e vorrei metterla a disposizione del futuro centrosinistra". Il governatore e' soddisfatto per il risultato raggiunto dalla sua lista, che ha eletto tre consiglieri, ma ha ringraziato anche le altre, perche' quello ottenuto "e' un risultato che mette insieme tutti". "Non mi interessava - aggiunge - la sfida Bonaccini-Salvini. Lui ha perso, io ho vinto. Dopo due anni di elezioni stravinte, quelli della destra erano certi di vincere anche qui: noi abbiamo finalmente invertito il trend. Adesso il campanello Salvini lo va a suonare da un'altra parte. Abbiamo dimostrato che si puo' battere la Lega". (ITALPRESS). cin/mgg/red 27-Gen-20 14:59