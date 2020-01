VALANGA ROSA A BANSKO, ELENA CURTONI DAVANTI A BASSINO E BRIGNONE

BANSKO (BULGARIA) (ITALPRESS) - Valanga rosa e podio tutto azzurro nella discesa femminile di Bansko, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Elena Curtoni porta a casa la vittoria chiudendo, in 1'29"31, davanti alle connazionali Marta Bassino (+0.10) e Federica Brignone (+0.14). Grande Italia, dunque, anche nella seconda giornata in Bulgaria con Mikaela Shiffrin, vittoriosa nel venerdi', che si piazza appena fuori dal podio dietro al tris d'assi azzurro. Curtoni (pettorale numero 28) guida la gara in 1'29"31 con appena dieci centesimi di vantaggio su Bassino, scesa col pettorale numero 4. Chiude il podio tutto azzurro Brignone con 14 centesimi di ritardo da Elena. Assente Sofia Goggia dopo la rovinosa caduta della giornata di ieri, da annotare anche la caduta dell'elvetica Johana Haehlen, salita sul terzo gradino del podio nella prima discesa di questo weekend. (ITALPRESS). spf/ari/red 25-Gen-20 12:04