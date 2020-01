SARRI "A NAPOLI GARA PARTICOLARE, DOPO LA JUVE POTREI SMETTERE"

TORINO (ITALPRESS) - Napoli-Juventus di domani e' importante nell'economia del campionato delle due squadre, ma sara' anche la prima volta di Maurizio Sarri contro la sua squadra e una piazza che l'ha amato profondamente: "Per me e' una partita particolare ma e' altrettanto chiaro che non bisogna spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo che e' quello di portare a casa punti. Partita difficile e complicata per tantissimi motivi", ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa. E se arriveranno fischi li considerera' "una manifestazione di affetto", ha aggiunto Sarri che sulla possibilita' di tornare un giorno sulla panchina azzurra ha risposto: "In questo momento sinceramente non ho di questi pensieri. Di botto posso dire che dopo questa esperienza potrei anche smettere. Dipendera' da quante energie mi saranno rimaste e se pensero' di poter fare ancora bene". Altro ex della partita sara' Higuain che ai fischi e agli insulti dei tifosi azzurri ha sempre risposto con grandi prestazioni e gol. "Solitamente non guardo mai questi aspetti perche' hanno duemila sfaccettature diverse, se gioca e' perche' viene da una partita straordinaria e se sta fuori e' perche' valuto altre decisioni, che devono essere tattiche". Sarri si aspetta una partita "dura, il Napoli e' una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca puo' fare una grande partita, ha una classifica strana che non corrisponde a quello che stanno esprimendo. Leggendo i dati viene naturale pensare a una squadra destinata a risalire. Per noi sara' difficile anche mentalmente perche' vengono da una partita importante che li puo' rilanciare. L'arrivo in panchina di Gattuso ha dato solidita', per caratteristiche e qualita' dei singoli il Napoli c'e', credo che in questo momento l'obiettivo sia avere una squadra piu' solida". (ITALPRESS). ma/ari/red 25-Gen-20 14:15