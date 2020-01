REGENI: FIACCOLATE IN MOLTE CITTÀ PER CHIEDERE VERITÀ

ROMA (ITALPRESS) - A quattro anni dalla sparizione di Giulio Regeni al Cairo, si terranno oggi fiaccolate e manifestazioni in molte citta'. "Un anno fa, in oltre cento piazze, chiedevamo verita' per Giulio Regeni, speranzosi che non ci sarebbe stato un altro 25 gennaio - - dichiara Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia -. Oggi constatiamo che, nonostante le importanti rivelazioni emerse sulla dinamica dell'omicidio, l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta e le dichiarazioni del nuovo governo Conte, pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle indagini. Nel frattempo, pero', sono stati conclusi importanti accordi commerciali ed economici con l'Egitto. Torneremo in piazza a chiedere verita' ad entrambi i governi, determinati a far si' che si possa, finalmente, vedere la luce". (ITALPRESS). vbo/c/r 25-Gen-20 10:34