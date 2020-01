GALLINARI TRASCINA I THUNDER, SCONFITTE PER MELLI E BELINELLI

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tre italiani in campo nella notte Nba, ma soltanto uno lascia il segno e se la gode. Si tratta di Danilo Gallinari, miglior realizzatore dei suoi nel successo che i Thunder ottengono contro gli Hawks con un netto 140-111. Il "Gallo" mette a referto 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 28 minuti di gioco e al di la' dei numeri dimostra di essere uno dei pilastri di Oklahoma, alla quarta vittoria consecutiva. Decisivo anche il solito Shai Gilgeous-Alexander che ne fa 24, dalla panchina ne arrivano 21 grazie a Dennis Schroder, ne fa 18 Chris Paul. Dall'altra parte bene Collins (28), Young (26) e Rebish (20), ma per Atlanta non c'e' niente da fare contro Gallinari e compagni. Se sorride il Gallo non fanno altrettanto Marco Belinelli e Nicolo' Melli, entrambi sconfitti e ignorati, o quasi, dai rispettivi coach. Il Beli gioca appena tre minuti nel macth che San Antonio perde in casa contro i Phoenix Suns che si impongono 103-99 trascinati dai 35 punti e 10 assist di Devin Booker. Per l'italiano il tempo di sbagliare un tiro da tre e niente altro. Va ancora peggio a Nicolo' Melli che il campo proprio non lo vede nella sconfitta casalinga dei Pelicans contro i Nuggets. Denver vince 113-106 (27 punti e 12 rimbalzi per Jokic), niente da fare per Zion Williamson (15 punti, 6 rimbalzi e una stoppata da applausi) e compagni (18 punti per Redick). (ITALPRESS). ari/red 25-Gen-20 10:01