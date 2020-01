CORONAVIRUS CINESE, MINISTRO SALUTE RIUNISCE REGIONI PER COORDINAMENTO

ROMA (ITALPRESS) - A Roma, a partire dalle 9.30, si e' tenuta anche stamane una riunione della task force del Ministero della Salute sul coronavirus 2019-nCoV per fare il punto sugli interventi messi in campo per fronteggiare il fenomeno. Lo ha reso noto il Ministero. Inoltre, alla presenza del ministro Roberto Speranza, sempre presso il ministero della Salute, si e' svolto un incontro con i rappresentanti delle Regioni "al fine di gestire il coordinamento sul territorio delle disposizioni adottate in questi giorni e la comunicazione dell'evolversi della situazione". (ITALPRESS). vbo/com 25-Gen-20 13:55