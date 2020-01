Winedelivery più ambiziosa con l’aiuto e l’investimento di Gellify

Winelivery, piattaforma tecnologica che integra distribuzione e comunicazione per l’industria dei vini e delle bevande alcoliche, entra nel portafoglio di Gellify piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative del settore digitale e le connette con le aziende tradizionali in ottica open innovation.

Winelivery è nata nel 2016 come piattaforma tecnologica assumendo la forma di unico interlocutore in grado di mettere in contatto produttori di vini e bevande alcoliche, marche e clienti, valorizzando la relazione e limitando le inefficienze della catena del valore tradizionale.

La piattaforma opera sia sul mercato B2C che B2B:

• sul versante B2C offre, tramite una app, servizi di consegna a domicilio “al dettaglio” sia a privati che aziende in 30 minuti e alla giusta temperatura;

• sul fronte B2B offre un canale “media” che i produttori e le marche del comparto Wine & Beverage utilizzano per promuovere i propri prodotti. A questo canale è collegata una piattaforma di B2B Analytics che analizza i dati dell’interfaccia B2C, consentendo alle aziende di ottimizzare i propri investimenti in marketing e comunicazione.

L’azienda, che nel 2019 ha portato il proprio fatturato a 1,45 milioni di Euro (+272% rispetto al 2018) con un’importante crescita in termini di espansione geografica e quindi di numero di bottiglie consegnate (+100.000) e di app scaricate (+350%), ha deciso di rafforzare la linea di business B2B Enterprise per le aziende del Wine & Beverage che rappresenta il motivo per cui Gellify ha deciso di investire attraverso la controllata GDI (Gellify Digital Investment).

Gellify supporterà Winelivery nello sviluppo della loro “data-monetization platform”, favorendone la crescita.