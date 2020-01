Wall Street fortissima, eppure gli analistisono delusi dalle poche sorprese positive

Il gigante dell'informatica Ibm ha visto il prezzo delle sue azioni salire finalmente in Borsa dopo una fase di sonnolenza. Ma le sorprese positive sono davvero così di moda in questa stagione dei guadagni? Pare proprio di no. Ibm ne ha data una perché i suoi ricavi sono cresciuti sia pur di poco nell'ultimo trimestre rispetto all'anno precedente, grazie a un nuovo modello di mainframe e alle forti vendite di software di un Red Hat di tendenza. È stato un sollievo per gli investitori che si sono occupati del calo delle entrate nei cinque trimestri precedenti.

Nel complesso, certo, il 72% delle aziende statunitensi che hanno registrato utili del quarto trimestre finora ha sfoggiato profitti migliori del previsto. Ma questo dato è in linea con la media dei cinque anni: le aziende preferiscono sottovalutare i budget e così, poi, superare le aspettative. Le apparenze possono però essere ingannevoli. Questi guadagni sono stati in media solo dell'1,1% migliori del previsto, a fronte di un ritmo medio del 4,9% negli ultimi cinque anni.

Le piacevoli sorprese sono sempre più probabili quando le aspettative sono basse - e quelle degli investitori sono oggi particolarmente basse. In tutto il mercato azionario statunitense, gli analisti prevedono ora che i guadagni dell'ultimo trimestre siano inferiori del 2,1% rispetto al 2018, rispetto all'1,5% di inizio gennaio. Il pessimismo sta pompando principalmente dal settore energetico, dove si prevede un calo dei profitti di oltre il 40% rispetto a un anno prima. Il basso prezzo del petrolio e l'aumento dei costi hanno già danneggiato le aziende di supporto come Baker Hughes, con tutti gli occhi puntati ora sui giganti della produzione americana Chevron e sui guadagni della ExxonMobil di venerdì prossimo.

Il basso prezzo del petrolio è in parte dovuto ad un generale rallentamento dell'economia che sta anche dando un grosso morso alle aziende del largo consumo discrezionale: aziende che producono beni che la gente vuole, ma di cui non ha bisogno. Si prevede che gli utili complessivi del settore nel quarto trimestre finiranno per essere inferiori del 14% rispetto al 2018, ma ci potrebbe essere una speranza: il retailer di lusso Burberry ha alzato le sue prospettive di profitto mercoledì grazie alla performance particolarmente forte in Cina nell'ultimo trimestre. Ciononostante, l'aumento di un virus mortale nel Paese potrebbe ancora frenare la domanda dei consumatori...