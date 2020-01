Netflix: è vera gloria e sarà sempre crescita! Oppure anche no?

Oggi gli abbonati a Netflix guardano un totale di 165 milioni di ore di video al giorno - una media di oltre un'ora a persona. Ma con l'aumento della concorrenza rappresentato innanzitutto da Disney+ e Apple TV, il gigante dei media non avrà l'attenzione indivisa di tutti ancora per molto tempo. Senza contare i prossimi arrivi, a cominciare dalla potentissima Amazon. Per questo a Wall Street gli analisti finanziari iniziano a chiedersi: l'azienda può continuare a crescere, o è il momento di cominciare a preoccuparsi dei suoi parametri economici fondamentali?

E’ evidente che la disruption digitale dopo aver raso al suolo l’industria della musica, riducendone del 75% in dieci anni i proventi da diritti intellettuali e costringendola a riconvertirsi agli eventi live, mandando sempre più spesso sul palco vecchi artisti appesantiti dall’artrosi e dal cerone che avrebbero mille volte preferito suonare e cantare al calduccio delle sale d’incisione, dopo aver spappolato il giornalismo oggi più decimato, spaventato e braccato di un Koala in Australia ha azzannato alla giugulare la produzione video. La strategia d’attacco è sempre la stessa: schiacciare rasoterra i costi, e chi se ne frega della qualità; irrorare il mercato di offerte a prezzo stracciato, inflazionando il prodotto; dire al mercato che i risultati economici calanti o negativi dei primi tempi verranno più che compensati dallo sfruttamento altro e diverso dei dati che quel consumo di video fornirà alle piattaforme. Le piattaforme tecnologiche ormai costano poco e funzionano bene: chiunque può farsene una. E infatti ne stanno nascendo a bizzeffe. E’ il vecchio video-in-demand, nato vent’anni fa e mai decollato perché farraginoso per l’utente e povero di titoli. La novità di Netflix non è nuova: ha solo imbroccato un po’ di serie e dopo nove anni di conati patetici è diventata famosa, sdoganando però una logica. Logica identica a quella per cui Uber, dopo aver sperimentato sulla propria pelle, e soprattutto su quella dei suoi rider e dei suoi azionisti, che il business fondamentale del ride-hailing non sta in piedi, dopo essere stata finalmente bandita come fuorilegge da parecchi Stati seri come la Gran Bretagna e la California, dopo aver tentato la diversificazione con Uber Eat senza peraltro ottenere granchè, vuole aderso farsi finanziare dal mercato l’auto volante che ha lanciato per il 2023 in tandem con Huawei… Attendiamoci dunque uno sbraco generale della produzione video: è appena iniziato. Si parlò di rivoluzione per giustificare l’avvento del digitale terrestre, che segnò l’irruzione in campo di centinaia di nuove reti rimaste tutte più o meno, dopo