Italiani in crisi? Ma se vanno sempre più spesso al ristorante…

Crisi? Ma se i ristoranti sono pieni... La famosa e discussa osservazione di Silvio Berlusconi del novembre 2011, che non gli portò fortuna visto che pochi giorni dopo si sarebbe dimesso per far strada a Mario Monti, potrebbe essere ripetuta oggi. Nel 2019 infatti, secondo i dati del Rapporto 2019 sulla ristorazione appena pubblicato dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), la spesa degli italiani in bar e ristoranti è cresciuta di oltre il 2%, da 84,3 a 86 miliardi; nel 2018 la crescita rispetto all’anno precedente era stata pari all’1,7%. Sono poco meno di 10 milioni, pari al 18,5% del totale, gli italiani che cenano al ristorante almeno due volte a settimana; ogni giorno circa 5 milioni di persone, il 10,8% degli italiani, fa colazione, e altrettanti pranzano fuori casa. Tra il 2008 e il 2018 l'incremento della spesa nel mondo della ristorazione è stato del 5,7%, pari a 4,9 miliardi, a fronte di una riduzione di circa 8,6 miliardi dei consumi alimentari in casa - cifra, quest'ultima, che nel 2019 è salita a 8,9 miliardi.

Il mercato italiano della ristorazione è il terzo più grande in Europa, dopo quelli di Gran Bretagna. Significativo l’impatto sull’economia italiana, e in particolare sulla filiera agroalimentare: ogni anno la ristorazione acquista prodotti alimentari per un totale di 20 miliardi, creando un valore aggiunto superiore ai 46 miliardi, il 34% del valore complessivo dell'intera filiera. Sono 336mila le imprese della ristorazione attualmente attive, 112.441 delle quali gestite da donne, 56.606 da under 35, 45mila hanno soci o titolari stranieri. Il settore continua a soffrire di un elevato tasso di mortalità imprenditoriale: dopo un anno chiude il 25% dei ristoranti; dopo 3 anni quasi il 50%. L’altro problema strutturale è la bassa produttività di questo settore: il valore aggiunto per unità di lavoro è di 38.700 euro, più basso del 41% rispetto al già non esaltante dato complessivo dell'intera economia. «Il mondo della ristorazione» ha affermato il presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani, «è un grande asset della nostra economia e un patrimonio, anche culturale, del Paese. I dati parlano chiaro: con 46 miliardi siamo la prima componente del valore aggiunto della filiera agroalimentare, continuiamo a far crescere l'occupazione e contribuiamo alla tenuta dei consumi alimentari. Questo non è un settore dove si vive di rendita, come dimostra l'altissimo turnover imprenditoriale. I preoccupanti tassi di mortalità delle imprese confermano che ascolto del mercato e innovazione sono processi fondamentali per il successo». Per quanto riguarda i gusti dei consumatori, ad attrarre è prima di tutto la tradizione gastronomica italiana. Il 50% degli intervistati da Fipe, infatti, cerca e trova nei locali che frequenta un'ampia offerta di prodotti del territorio, preparati con ricette classiche; anche se ben il 90,7% dei clienti ha provato piatti nuovi e mai provati, e il 60,5% va al ristorante anche per affinare il proprio palato.