GIOVANI TALENTI E IMPRESE SI INCONTRANO CON IL PROGETTO WTDT

MILANO (ITALPRESS) - Sviluppare un ecosistema in cui giovani talenti e imprese possano incontrarsi, al fine di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di professionisti capaci di comprendere e guidare la trasformazione digitale. E' l'obiettivo del progetto "Working Through Digital Transformation (WTDT)", promosso dal gruppo di ricerca Imagislab del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, in collaborazione con Twig e con i Master in Brand Communication e in Digital Strategy. Le imprese associate A.P.I. diventano cosi' testimonial alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. "Industria 4.0 ha reso ancora piu' consapevoli le PMI in merito all'importanza della formazione, delle soft skill, della flessibilita' e della necessita' di nuove competenze sempre piu' digital. Sono, infatti, necessari: nuove energie e talenti per costruire le aziende di domani. Per questo siamo piu' che favorevoli a incontri e progetti come questo, per rendere ancora piu' fruttuoso il legame tra piccole e medie industrie e atenei - commenta Stefano Valvason, direttore generale di A.P.I. - Per il futuro delle PMI lombarde l'inserimento di giovani talenti e' d'importanza strategica". Francesca Piredda, professore associato del Dipartimento di Design, Scuola del Design, Politecnico di Milano, ha evidenziato che "In un contesto in cui sia le infrastrutture che i comportamenti mediali cambiano le relazioni fra stakeholder, fra domanda e offerta, la ricerca di design puo' guidare l'evoluzione di tali relazioni verso la coopetition e l'integrazione delle audience nei processi d'impresa". (ITALPRESS). pc/com 24-Gen-20 13:40