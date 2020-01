E se i super-cachet di Sanremo fossero danno erariale?

Quei Pierini del Codacons mettono il dito sulla piaga dei cachet astronomici pagati alle celebrity d Sanremo, una questione secolare che però suscita sempre polemiche e stavolta anche qualche prurugine giuridica. Già perché secondo il Codacons l’eventusale riscontrata incoerenza di un cachet con i prezzi di mercato riconoscibili in condizioni analoghe a determinati personaggi potrebbe rappresentare, per la Rai, la classifica fattispecie del danno erariale. Per questo, scrive in un comunicato il movimento dei consumatori, “sui compensi di conduttori e ospiti del prossimo Festival di Sanremo la Rai deve dare spiegazioni ai cittadini, rendendo pubblici i contratti firmati con gli artisti”, e in caso contrario il Codacons è pronto a rivolgersi alla Corte dei Conti contro qualsiasi spreco di denaro pubblico. Le cifre che circolano nelle ultime ore appaiono decisamente esagerate – spiega ancora il Codacons – Ci chiediamo infatti in base a quale parametro sia stato definito il (presunto) compenso da 140mila per Georgina Rodriguez e quello da 50mila euro per Antonella Clerici, mentre le giornaliste Rai Emma D'Aquino e Laura Chimenti dovrebbero partecipare a titolo gratuito. Per non parlare dei 300mila euro a Benigni, cifra spropositata se si considera il ridimensionamento dei costi dell’azienda. “I cachet astronomici riconosciuti durante il Festival rappresentano un danno sul fronte erariale, perché la Rai è finanziata dai cittadini che pagano il canone – prosegue l’associazione – Per tale motivo invitiamo l’azienda a rendere pubblici i compensi di ospiti e conduttori di Sanremo, e valuteremo se presentare un esposto alla Corte dei Conti”.