RICERCA, ALL'ISMETT DI PALERMO LABORATORIO ALL'AVANGUARDIA DI RADIOMICA

PALERMO (ITALPRESS) - Attrezzature all'avanguardia per avviare progetti di radiomica, la piu' innovativa branca di ricerca nella medicina dell'Imaging. Ismett, Rimed e University of Pittsburgh Medical Center si preparano ad avviare a Palermo progetti di medicina di precisione grazie al nuovo Laboratorio di Imaging. All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Le attrezzature da oggi in uso nel nuovo Laboratorio di Imaging di Ismett consentiranno a medici e ricercatori di avere esami sempre piu' precisi e dettagliati e soprattutto di disporre di dati non visibili dall'operatore ma utilizzabili mediante l'immagazzinamento degli stessi in sistemi di grande capacita' in grado di accoglierli e analizzarli mediante l'intelligenza artificiale. "In tal modo - sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett - potranno essere svelate informazioni sempre piu' preziose non solo sulle patologie gravi come le neoplasie, ma anche sulla previsione di risposta dei pazienti al trattamento terapeutico a cui sono sottoposti". (ITALPRESS). mra/col2/abr/red 23-Gen-20 17:40