Nelle vene dell'Azienda Italiascorre anche sangue straniero

E se fossero davvero loro ad aiutarci “a casa nostra”?

E se gli stranieri fossero la linfa vitale di un sistema economico altrimenti asfittico e che è anche merito loro se oggi l’Italia mantiene un flebile segno positivo quando si parla di crescita? E se, infine, il fatto che ci rubino il lavoro – altro grande classico della vulgata più beceramente razzista – fosse in realtà una fortuna? I dati suffragano questa tesi. E alcune aziende più illuminate si sono accorte rapidamente di questo fenomeno, tanto da istituire addirittura un premio che riconosce le imprese fondate da stranieri che si siano distinte in diversi campi di applicazione. È il caso di MoneyGram, azienda texana di trasferimento di denaro fondata nel 1940 che, dal 2009, ha creato un premio (o Award) proprio destinato a questi imprenditori che operano in Italia e che si siano distinti nelle seguenti categorie: responsabilità sociale, che si rivolge a quei soggetti che si siano particolarmente distinti per un particolare impegno nei confronti della società; crescita economica, ovvero chi è stato in grado di aumentare il proprio business in modo sostenibile ma al tempo stesso con una decisa accelerata; innovazione, categoria d’elezione per quelle imprese che abbiano sviluppato progetti particolarmente visionari e fuori dagli schemi.

«Dalla fondazione del MoneyGram Award nel 2009 – ci spiega Michael Schütze, Head of MoneyGram Europa – abbiamo valutato numerosissimi candidati: solo in Italia sono state esaminate oltre 1.300 aziende». Alla fine, però, sono rimasti in tre, uno per ogni categoria. Quest’anno (v.di box) si sono aggiudicati il riconoscimento nel nostro Paese: per la responsabilità sociale la Wajahat Abbas Kazmi Films, una startup fondata da un pachistano appassionato di cinema; per l’innovazione, il riconoscimento è andato ad Andreea Arnautu, rumena, che ha fondato SocialCrowd, la prima piattaforma italiana per le organizzazioni no profit; per la crescita economica, infine, è stato “incoronato” George Sirbu con la sua Wegeorge, un sistema multicanale che permette alle aziende di creare sistemi digitalizzati online o localmente. Il MoneyGram Award è decisamente un unicum nel panorama europeo, tanto che, da quest’anno, si è deciso di ampliare questo premio a tutto il continente, con tre vincitori per ogni Paese. Obiettivo dell’iniziativa è riconoscere le prestazioni e i risultati di imprenditori stranieri nei loro nuovi Paesi di residenza e premiarli. Nella prima edizione europea di questo riconoscimento si è scelto di rivolgersi in modo specifico a imprenditori stranieri in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Regno Unito e Germania.

«Dopo 10 anni di edizioni italiane, - prosegue Schütze – quest'anno abbiamo deciso di renderlo un premio internazionale elevandolo a livello europeo, coinvolgendo sei Paesi. In passato abbiamo avuto edizioni con ancora più categorie. Crediamo che queste tre siano le più rappresentative. Quando parliamo di integrazione di successo, di solito parliamo della volontà di accettare nuove sfide culturali e, infine, di costruire una nuova esistenza in un nuovo paese. Oggi vediamo e conosciamo persone che hanno fatto dell'Europa non solo la loro casa, ma anche un terreno di coltura imprenditoriale per il loro successo».

Il primo Premio Europeo per Migranti di MoneyGram ha visto l’atto finale lo scorso 7 novembre a Bruxelles. A ricevere i riconoscimenti continentali sono stati: Giuliano Dore (nel Regno Unito) per l'innovazione con la sua Get Groomers, un’azienda che mette in contatto i clienti con barbieri che lavorano a domicilio o negli uffici; Obada Otabashi (in Belgio) per la crescita con la startup We Exist, che mira a istituire un Centro siriano per gli scambi culinari e culturali al fine di facilitare l'integrazione professionale delle persone in fuga da conflitti e persecuzioni; e Lawrence Richards (in Germania) per la responsabilità sociale, con Indievisuals, realtà specializzata nella realizzazione di contenuti audio-video per grandi società con l’intento di attirare l'attenzione su questioni sociali come l'educazione, l'integrazione e la protezione ambientale, raccontando il grande tema della diversità. I video servono quindi a raccogliere fondi per le persone meno fortunate, come i 20.000 euro destinati alle vittime di un tifone in Asia o i 13.000 per le donne che hanno subito mutilazioni genitali in Africa.

Il motivo di estendere il premio anche al di fuori del nostro Paese? I numeri! In Italia, infatti (vedi articolo di apertura), sono oltre 440mila gli imprenditori stranieri (quasi il 10% di quelli attivi in tutto il Paese) che producono una quota di pil pari a circa il 10% del totale, che vale circa 139 miliardi di euro. Uscendo invece dai nostri confini, si calcola che nel 2016 – secondo il Centro per l’Impresa britannico – il 14% delle aziende Uk fosse diretto o di proprietà di immigrati. Il che significa che almeno un milione di stranieri con vocazioni d’affari vivono e operano nel Regno Unito, per un totale di 4,5 milioni di posti di lavoro. Resta da capire come la Brexit impatterà su questi dati e se l’innalzamento di barriere a partire (come sembra) da gennaio cambierà pesi e percentuali dell’imprenditoria straniera sotto il regno di Sua Maestà. Tenendo a bada buonismi e sovranismi di sorta, il ruolo degli immigrati nelle economie europee è riassunto da Christos Stylianides, Commissario Europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, che chiosa: «Questi premi sono un esempio di ciò che si può ottenere quando si rimane fedeli ai valori europei. Quando creiamo un ambiente che accoglie, dà potere alle persone e promuove l'innovazione. Ogni partecipante è oggi una prova di e determinazione e che le persone non vogliono la carità. Vogliono un'equa possibilità di plasmare la loro vita e perseguire i loro sogni». Amen.