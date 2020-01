MATTUCCI "IL FUTURO DELLA NISSAN E' L'ELETTRIFICAZIONE DEI PRODOTTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo andando nella direzione che il legislatore europeo ha indicato, verso prodotti sempre piu' eco-compatibili ed eco-sostenibili". Lo ha dichiarato Bruno Mattucci, presidente e amministratore delegato della Nissan Italia, nel corso di un forum nella sede romana dell'agenzia di stampa Italpress. "E' una strada che abbiamo intrapreso in tempi non sospetti: dieci anni fa infatti avevamo gia' indicato come direzione quella di andare verso veicoli al cento per cento elettrici, a zero emissioni - sottolinea Mattucci - Suggerendo anche un modello di produzione di energia da rinnovabile, perche' il veicolo poteva essere considerato una batteria e quindi poteva scambiare energia con la rete di distribuzione, fungendo da sistema di stoccaggio". Mattucci si sofferma anche sui piani futuri di Nissan: "Andiamo verso l'elettrificazione dei prodotti. In particolare, abbiamo un know how specifico su quella tipologia di veicoli che vengono chiamati crossover. Siamo quelli che hanno inventato il crossover con il lancio della Nissan Qashqai e quindi, sempre di piu' in futuro, la gamma Nissan sara' caratterizzata da crossover sempre piu' elettrificati o al cento per cento elettrici". (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-20 11:45