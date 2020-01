Ma la crescita non è (solo) questione di numeri

«L'analisi non può essere puntata solo sui numeri: i numeri sembrano dire tutto, ma non dicono niente». Otto Bitjoka, camerunense bantu con laurea alla Cattolica di Milano (città in cui vive da ormai quarant’anni), naturalizzato italiano, già fondatore di Extrabanca, la banca per stranieri in Italia, e oggi presidente dell’Unione Comunità Africane d'Italia (Ucai), quando parla di imprenditoria immigrata non cela una vena di delusione.

Perché è vero che in genere a prendere la decisione di migrare sono i soggetti più attivi, dinamici e aperti, quelli dotati di una maggiore propensione al rischio, «ma questa», dice, «non è tanto una novità, quanto, piuttosto, un dato di fatto antropologicamente dimostrato: chi lascia la propria terra, la propria casa, lo fa portando il proprio progetto di vita in un luogo alieno, nel quale è convinto di poter trovare condizioni più favorevoli». Ecco, appunto, il problema è proprio questo: «Non so se in Italia ci siano ancora le condizioni per fare impresa: tanti stanno andando via», osserva. «Il mercato non tira, e non guarda in faccia nessuno: vale per tutti, tanto per gli italiani, quanto per gli stranieri».

E poi c’è un’altra questione. I cittadini marocchini nel commercio, e in tempi più recenti anche i senegalesi e i bangladesi; i cinesi nel tessile e nella ristorazione; gli albanesi e i rumeni nelle costruzioni. Attivi in alcuni settori labour intensive come la confezione di abiti e di capi in pelle, le costruzioni, il commercio, le attività di ristorazione, alloggio, noleggio e le cosiddette “multiservizio”: gli stranieri sono titolari per lo più di imprese piccole o piccolissime. «Sono qui da quant’anni, non so neppure se sto parlando da immigrato a da italiano», ironizza Bitjoka, «ma io mi aspettavo un altro tipo di crescita. Negli anni Novanta gli immigrati per rinnovare il permesso di soggiorno aprivano la partita Iva, facevano quel che si definisce “autoimpiego. Mi aspettavo di assistere, in questi decenni, a una forma di evoluzione della mentalità imprenditoriale immigrata anche attraverso il passaggio generazionale. Mi aspettavo che le partite Iva evolvessero in società di capitali. Ma non ho visto nulla di tutto ciò».

D’altra parte, è lo stesso tessuto economico italiano ad essere costituito, da sempre, di imprese piccole, se non piccolissime, con un elevato grado di concorrenza tra di loro. E la forza degli imprenditori immigrati e sta proprio nell’estrema duttilità, nella capacità di adattamento alle esigenze del mercato. Occupano spazi lasciati liberi dagli italiani, garantiscono flessibilità negli orari di lavoro, disponibilità agli spostamenti, costi contenuti. E soddisfano la domanda di impresa in settori labour intensive quali l’edilizia, l’agricoltura, il commercio. «È vero, si danno molto da fare», commenta Otto Bitjoka, «hanno imprese di pulizia, assistono gli anziani, forniscono una forma di welfare surretizio a quello italiano, ma non credo che questo porti valore».

Eppure, le storie di imprenditoria immigrata di successo non mancano, anzi. Ne raccontiamo qualcuna anche in queste pagine. «È vero, qualche eccellenza c’è. Il luogo comune vede come immigrati gli straccioni, gli africani, gli arabi. Non si pensa mai ai giapponesi, ai cinesi, ai canadesi, agli americani. È una lettura complicata, che va fatta categorizzando, altrimenti si va fuori pista”. E quindi? «Bisognerebbe riscrivere la normativa sulle partite Iva. E finanziare le imprese immigrate sarebbe una buona cosa». Esattamente quello che chiedono tutti. Anche gli italiani. (m.m.)