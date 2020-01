GIORGI AL 3° TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN, SEPPI ELIMINATO

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi al terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne. L'italiana, in poco piu' di un'ora, ha battuto in due set la russa Svetlana Kuznetsova con il punteggio di 6-3, 6-1 e adesso sfidera' la tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 17, che si e' imposta sull'australiana Priscilla Hon per 6-3, 6-2. Niente da fare invece per Andreas Seppi. L'italiano ha ceduto in cinque set allo svizzero Stan Wawrinka, testa di serie numero 15, che si e' imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4 in 3 ore e 41 minuti di gioco. Per l'elvetico prossima sfida con lo statunitense John Isner, numero 19 del tabellone, che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo 6-4, 6-3, 6-3. Avanzano anche Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Dominic Thiem. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha battuto l'argentino Federico Delbonis per 6-3, 7-6 (4), 6-1 e adesso dovra' vedersela con il connazionale Pablo Carreno Busta (27). Il russo, testa di serie numero 4, ha regolato lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-3 e adesso sfidera' l'australiano Alexei Popyrin. Avanza anche l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del tabellone, che si e' imposto sul tennista di casa Alex Bolt per 6-2, 5-7, 6-7 (5), 6-1, 6-2. Vince in tre set il tedesco Alexander Zverev, settima testa di serie, che ha eliminato il bielorusso Egor Gerasimov imponendosi per 7-6(5), 6-4, 7-5. Tornando al tabellone femminile, al terzo turno anche Karolina Pliskova. La ceca, seconda testa di serie, ha battuto con un duplice 6-3 la tedesca Laura Siegemund. (ITALPRESS). ari/gm/red 23-Gen-20 13:53