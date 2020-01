«Ben venga l'immigrato... purchè paghi le tasse»

Noi leghisti non siamo contro l’immigrazione, siamo contro l’immigrazione che viene a delinquere. Chi viene qui per lavorare e paga le tasse ci trova favorevoli. Per questo, da sottosegretario, ho aperto a tutti senza esitazioni il regime Iva agevolato»: Massimo Bitonci, Lega Nord, ex sottosegretario all’Economia nel governo Conte 1 e ancor prima sindaco di Padova, non ha dubbi. È un uomo del Nord e sa bene che da decenni la manodopera immigrata è utile alle aziende italiane e che le imprese, micro e piccole, degli immigrati possono concorrere allo sviluppo collettivo. A condizione che rispettino le leggi e le regole della coesistenza civile.

Dunque, pagare tasse è garanzia di uguaglianza?

Assolutamente sì, è un tema su cui ho lavorato tanto. Ho lavorato molto e in prima persona al nuovo regime forfettario voluto da noi della Lega per applicare la flat tax alle partite Iva entro i 65 mila euro – un limite imposto dall’Europa, peraltro, tanto che io chiesi invano che fosse elevato a 100 mila, come in Francia, Irlanda, Belgio, Romania e altri Paesi. E siamo più che mai convinti che si debba andare verso una flat-taxation. Inoltre, a favore dei giovani, introducemmo il regime superagevolato dell’aliquota al 5% e lo aprimmo a tutti i residenti con le carte in regola, tanto che moltissimi giovani extracomunitari se ne sono avvalsi.

Quindi le traccia un buon bilancio da quell’iniziativa?

Ci sono state 45 mila nuove aperture al mese in più di Partite Iva, grazie a quella norma. Le par poco?

Ma siete stati attaccati con l’accusa di aver ecceduto nell’agevolazione!

Quelle nuove partite Iva hanno fruttato, grazie a questa imposta sostitutiva, un gettito fiscale aggiuntivo di 1,5 miliardi di euro. Il che conferma che se imponi tasse eque, la gente le paga e apre la partita Iva!

Ma vi criticarono sostenendo che in questo modo scoraggiavate l’impiego fisso!

Sciocchezze. L’evoluzione economica mondiale va verso la flessibilità. E comunque se uno inizia un’attività autonoma, e impara a svolgerla, può sempre poi offrirsi sul mercato del lavoro subordinato, forte della sua esperienza e competenza. Fatto sta che chi oggi ci accusa ha usato quel miliardo e mezzo di euro per coprire la manovra economica 2020!

Dunque, niente da dire contro la proliferazione delle partite Iva degli immigrati?

No, a meno che non siano operazioni mordi-e-fuggi…

Cioè?

Aziende che vengono aperte per un paio d’anni, poi chiuse e riaperte con altri nomi. Un problema che si ripropone spesso, soprattutto tra le persone appartenenti a popoli con alfabeti diversi dal nostro e con generalità di facile contraffazione per un occhio italiano.

Che fare?

Ho da tempo preparato un emendamento alla legge in vigore per cui se sei extracomunitario e apri una partita Iva devi produrre una fidejussione che attesti la tua capacità e disponibilità a versare le imposte e i contributi previdenziali quando svilupperai reddito imponibile. Un modo efficiente per prevenire le frodi.

Rispetto all’immigrazione onesta e integrata resta però il problema delle competenze.

Con la giusta politica europea della formazione al lavoro, da fare anche nei Paesi di origine degli immigrati. Numerosi settori economici hanno bisogno di manodopera qualificata che qui non si trova più. Che so, mancano i saldatori, i nostri giovani non vogliono fare quel lavoro? Andiamo a formarli dove sono disposti, esportiamo nei loro Paesi le nostre capacità formative, con un grande progetto di respiro europeo.

Sarebbe bello!

Sì, ma richiederebbe un cambio di mentalità. E invece vedo solo odio fiscale verso la libera iniziativa. Nonostante sia trainante, per tutti noi. (s.l.)