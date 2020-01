PESTE SUINA, SEQUESTRATE 10 TONNELLATE DI CARNE CINESE

PADOVA (ITALPRESS) - La Compagnia della Guardia di Finanza di Padova, in collaborazione con il Servizio Veterinario e del Sian - Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 Euganea, ha sottoposto a sequestro 9.420 chilogrammi di carne suina di origine cinese, importata nell'Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie e potenzialmente contaminata dalla peste suina. Posta sotto sequestro anche un'attivita' commerciale per gravi e reiterate irregolarita'. (ITALPRESS). vbo/com 22-Gen-20 09:32