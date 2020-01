MALAGÒ LANCIA L'ITALIA VERSO TOKYO2020 "FAREMO MEGLIO DI RIO"

ROMA (ITALPRESS) - "A Tokyo2020 faremo meglio rispetto a Rio2016". Questa la certezza e la promessa di Giovanni Malago' a sei mesi dai Giochi Olimpici giapponesi, che si apriranno ufficialmente il 24 luglio con la cerimonia inaugurale. Nel forum organizzato nella sede romana dell'agenzia ITALPRESS, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale si e' soffermato sulle speranze dell'Italia in vista dell'appuntamento di Tokyo. "Faremo bene, anche se non so quanto bene - ha osservato Malago' - perche' il risultato finale dipendera' naturalmente da diversi fattori, dalle condizioni meteorologiche alle valutazioni dei giudici. E ci sono anche le incognite legate alle nuove discipline e alla Russia. Noi, intanto, ci concentriamo sulle qualificazioni: abbiamo gia' tanti azzurri (al momento 175, ndr) certi di partecipare alle Olimpiadi, ma ancora moltissime carte da giocare". Intanto, pero', cominciano ad arrivare le prime candidature per il prestigioso ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura. Tra queste anche Elisa Di Francisca, medaglia d'oro individuale e a squadre a Londra2012 e argento a Rio2016, che pochi giorni fa ha conquistato la certezza di partecipare a Tokyo con la squadra del fioretto. "Sono affezionato a Elisa - ha raccontato Malago' - Fa bene a esprimere la sua volonta', come hanno fatto anche altre atlete e altri atleti. E' pero' un discorso del tutto prematuro, perche' ancora molti azzurri candidabili potrebbero qualificarsi". (ITALPRESS). spf/mc/red 22-Gen-20 13:28