M5S, IL PASSO INDIETRO DI DI MAIO "PORTATO A TERMINE IL MIO COMPITO"

ROMA (ITALPRESS) - "Posso dire di aver portato a termine il mio compito". Lo ha detto Luigi Di Maio durante l'evento di presentazione dei facilitatori regionali del MoVimento 5 Stelle. "Oggi si chiude un'era", ha aggiunto Di Maio, che ha proseguito: "Tutto quello che facciamo si basa sulla fiducia, ci fidiamo delle persone. La storia ci dice che alcuni ci hanno tradito, ma per uno che ci ha tradito almeno dieci ci hanno confermato la loro fiducia, e hanno firmato leggi che hanno cambiato la vita degli italiani. Qualsiasi cosa accadra' mi fido di voi e di chi verra' dopo di me". "Non e' finita. Davanti a noi abbiamo un percorso lungo che segnera' la storia politica nei prossimi decenni", ha spiegato il ministro degli Esteri, che ha rivolto "un grazie di cuore" a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. "Il Governo deve andare avanti, alla fine i risultati si vedranno, ma deve avere il tempo di lavorare", ha detto ancora Di Maio. (ITALPRESS). tan/sat/red 22-Gen-20 18:18