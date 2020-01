ROTTURA DEL CROCIATO IN ALLENAMENTO, STAGIONE FINITA PER PARIS

MILANO (ITALPRESS) - Rottura del crociato in allenamento e stagione finita per l'azzurro Dominik Paris, attualmente quarto nella classifica generale di Coppa del mondo e secondo in quella di discesa. Durante una sessione di allenamento di SuperG, che si e' svolta questa mattina a Kirchberg, una localita' a poca distanza da Kitzbuehel, infatti, l'azzurro e' scivolato in una curva ed e' caduto. Dopo aver effettuato la radiografia e la risonanza magnetica presso una clinica di Kitzbuehel e dopo un consulto con la Commissione medica FISI, e' emersa la diagnosi che parla di rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone. "La mia stagione finisce qui - ha detto Paris attraverso una nota della Fisi -. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si e' rotto. Non c'e' molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi". Paris rientrera' a casa per un po' di riposo e nei prossimi giorni sara' nuovamente a consulto con la Commissione medica federale. "Son cose che non si vorrebbe mai che succedessero - ha commentato il presidente della FISI, Flavio Roda -. La Federazione, come sempre, dara' il massimo supporto a Paris perche' si ristabilisca nei tempi piu' corretti. E aspetteremo il suo ritorno alle gare". (ITALPRESS). gm/red 21-Gen-20 18:33