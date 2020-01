JUUL Labs apre a Milano il primo temporary store

JUUL Labs ha aperto a Milano il suo primo temporary store. Collocato nell’atrio principale della stazione ferroviaria Porta Garibaldi, lo store è dedicato esclusivamente ai fumatori adulti che vogliono provare il dispositivo JUUL e ricevere informazioni sulle sue caratteristiche.

“Abbiamo scelto di aprire il nostro temporary store nel cuore di Porta Nuova perché è il simbolo della Milano proiettata nel futuro – ha dichiarato Alessandra Rossi, Marketing Manager di JUUL Labs Italia. Una città sempre più innovativa, connessa, sostenibile e senza fumo. JUUL Labs nasce proprio con questa missione: offrire un’alternativa alle sigarette tradizionali, responsabili di milioni di morti all’anno in tutto il mondo e decine di migliaia solo in Italia”.

Il nuovo store di JUUL Labs, che si contraddistingue per uno stile e un allestimento essenziali, in linea con il design del prodotto, è stato realizzato con il supporto dell’agenzia V.G. Pubblicità e il coordinamento di Altagares Srl, filiale italiana del gruppo francese Altarea Cogedim.

Per evitare l’accesso ai propri prodotti da parte di un pubblico diverso da quello per cui sono stati sviluppati, ovvero i fumatori adulti, JUUL Labs applica in tutti i Paesi in cui opera – tra cui l’Italia - una serie di misure molto restrittive, superiori alle normative vigenti e ispirate a un codice etico che prescrive il rispetto di standard tra i più rigorosi dell’intera categoria. In particolare, per entrare nel negozio sarà necessario dichiarare di essere fumatori ed esibire un documento di identità valido.

Lo store è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 19.30, fino a metà marzo 2020.