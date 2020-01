GREGORETTI, CONTE "LA DECISIONE SULLO SBARCO COMPETENZA DI SALVINI"

FIRENZE (ITALPRESS) - "Non entro nel merito della decisione dei singoli parlamentari. Sulla questione ho chiarito per quanto riguarda il mio ruolo, la Presidenza e' stata coinvolta nella redistribuzione dei migranti. Poi, per quanto riguarda la decisione specifica se fare sbarcare i migranti, era una competenza del ministro che lo ha sempre pubblicamente fatto". Cosi' il premier Giuseppe Conte, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' di Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso Gregoretti e sulla decisione della maggioranza di disertare la Giunta per le immunita' al Senato. (ITALPRESS). ads/sat/red 21-Gen-20 15:48