Finlombarda sempre più banca: messo in campo un miliardo

La società finanziaria della Regione Lombardia, Finlombarda, vuole diventare sempre più 'banca' e metterà presto un miliardo di euro di fondi propri a disposizione delle pmi del territorio. È quanto si legge su Adnkronos. "A differenza di una banca, possiamo rappresentare uno snodo tra sistema pubblico e privato perché riusciamo a veicolare fondi europei, regionali e propri", spiega ai giornalisti il presidente Michele Vietti. "Abbiamo 1 miliardo di fondi gestiti che vogliamo mettere a profitto del territorio e delle pmi per aiutare la loro crescita: spesso hanno bisogno di finanziamenti, oggi sono al 95% bancari, e noi vogliamo rappresentare un'alternativa".

Un'alternativa che, ad esempio, "non chiede di aprire conti correnti o depositi. Possiamo essere più indipendenti dalle logiche commerciali e dai ritorni a breve". Per ora, i prodotti sono in partnership con altre banche, ma presto ci saranno strumenti 'specifici', realizzati ad hoc dalla finanziaria regionale. Il lancio sarà nei prossimi mesi, prima dell'estate, dopo l'approvazione di un piano industriale. Giovanni Rallo, il dg di Finlombarda, spiega in cosa consisteranno questi strumenti: "Lanceremo una serie di prodotti per supportare aggregazioni, ristrutturazioni e passaggi generazionali". In più, Finlombarda punta a diventare "partner di altre di altre banche" per grandi operazioni di finanziamenti.