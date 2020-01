SPAL EROICA AL GEWISS STADIUM, ATALANTA KO 2-1

BERGAMO (ITALPRESS) - La migliore Spal della stagione batte la peggiore Atalanta. Lo fa con una vittoria esterna per 2-1 al Gewiss Stadium dove la formazione di Gasperini era reduce da due 5-0 consecutivi contro Parma e Milan. Eppure la strada dei bergamaschi si era messa in discesa dopo appena 16': Zapata crossa al centro, Ilicic col tacco beffa Berisha e firma l'1-0 che scuote la Spal e contribuisce a far abbassare la guardia ai padroni di casa. L'ultimo lampo del primo tempo dell'Atalanta si registra al 32' con la traversa colpita da Zapata al termine di un'azione personale. Da quel momento e' un monologo della Spal che prima colpisce il palo con Petagna e poi firma l'1-1 nella ripresa proprio con l'ex di turno bravo a sfruttare un assist di Reca. La formazione di Gasperini subisce il contraccolpo e al 60' Valoti firma il 2-1 definitivo con un destro dal limite dell'area che sorprende Sportiello. Nel finale l'Atalanta assedia la porta di Berisha ma la serata storta proseguira' fino al fischio finale di La Penna. (ITALPRESS). spf/tvi/red 20-Gen-20 22:45