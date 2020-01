SAN ANTONIO SUPERA MIAMI NELLA NOTTE NBA, 12 PUNTI DI BELINELLI

ROMA (ITALPRESS) - San Antonio a segno nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori dell'AT&T Center, gli Spurs sfruttano il fattore casalingo per battere, per 107-102, Miami Heat. Finisce in perfetta parita' (21 punti a testa) il duello tra i bomber Bam Adebayo e LaMarcus Aldridge; tra i padroni di casa, contribuiscono al successo anche DeMar DeRozan, autore di 20 punti, e un decisivo Marco Belinelli: la 33enne guardia bolognese ne firma 12 (con 7 rimbalzi e 2 assist) in 21 minuti di impiego. Nell'altro incontro disputato, quinta affermazione consecutiva per gli Indiana Pacers, che superano i Denver Nuggets per 115-107 con 22 punti di T. J. Warren e Domantas Sabonis (30, tra gli ospiti, di Nikola Jokic, top-scorer della partita). (ITALPRESS). mc/red 20-Gen-20 08:43