I pagamenti con MyBank superano i 15 miliardi di euro transati

MyBank, la soluzione paneuropea di pagamento online che consente di pagare e incassare con un bonifico immediato e irrevocabile tramite il servizio di home banking della propria banca, si lascia alle spalle un 2019 da record e apre il 2020 con il traguardo di € 15 miliardi in termini di valore transato totale. Il valore economico delle transazioni è cresciuto del 50% in poco più di sei mesi e, parallelamente, significativo è stato l’incremento del valore transato quotidianamente, con una media registrata pari a € 19 milioni al giorno.

I pagamenti digitali B2B e B2C tramite MyBank hanno visto un importante consolidamento in tutti i settori in cui è utilizzata la soluzione. In particolar modo tra i servizi, il comparto del turismo, che notoriamente rappresenta un traino per la crescita del mercato online, è cresciuto del + 30% su base annua, le utility del +41% e telecomunicazioni del + 15%. Tra i prodotti, il settore Tech/IT ha registrato una crescita del +61%, l’Arredamento and Home living del +36%, l’abbigliamento del +29% e il Food&Grocery del +18%. Anche nella pubblica amministrazione il valore delle transazioni effettuate con MyBank ha avuto un’ impennata del +54% YoY.

“Il 2019 ha visto MyBank continuare ad operare in uno scenario di profonda trasformazione, in cui le nuove esigenze dei consumatori, le nuove normative, le nuove tecnologie e i nuovi operatori di mercato portano a rivedere completamente i modelli dei servizi finanziari” ha dichiarato Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, la società che detiene e gestisce MyBank. “I numeri positivi registrati nell’anno appena trascorso incoraggiano il nostro modus operandi, dove la sicurezza e la protezione dei dati si combinano alla facilità d’uso per portare valore agli utenti, migliorandone l’esperienza d’uso e, di conseguenza, aiutando i merchant a crescere grazie alla fiducia generata dalla soluzione MyBank”

MyBank permette di effettuare le transazioni direttamente dal proprio internet banking con le credenziali abituali di accesso, senza fornire dati sensibili a terzi. Gli acquisti online o i pagamenti elettronici di servizi e tributi si completano in un paio di clic su qualsiasi dispositivo, con conferma immediata dell’avvenuto pagamento per chi paga e chi incassa. Nel 2020 MyBank continuerà ad essere in prima linea in materia di sicurezza dei pagamenti e di protezione dell’identità, ponendo cliente e banca in una posizione privilegiata di prossimità digitale.