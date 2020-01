SETTEROSA BATTE LA FRANCIA E CENTRA I QUARTI AGLI EUROPEI

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Il Setterosa ha battuto la Francia per 18 a 6 nella quinta ed ultima partita del girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile a Budapest. Le ragazza del ct Paolo Zizza ottengono la terza vittoria nella competizione, battendo le transalpine e conquistano la terza piazza nel raggruppamento che vale i quarti di finale. Bianconi best scorer con 5 gol. Primo gol in questo europeo per capitan Queirolo e nuovi minuti per il secondo portiere Sparano, che subentra a Gorlero a 4'29" dalla fine. Ora si deve attendere l'esito di Grecia-Russia per conoscere l'avversario da affrontare martedi 21 gennaio alle 17.30. Le azzurre stentano nel primo quarto dove commettono diversi errori pur chiudendo comunque in vantaggio per 3-2. Nel secondo parziale, pero', l'Italia allunga e chiude sull'8-3. Anche nel terzo quarto azzurre in scioltezza che con un parziale di 6-2 portano il punteggio sul 14-5. Nessun problema negli ultimi 8' e meritato successo per 18 a 6, ma nei quarti il livello delle avversarie sara' decisamente superiore. (ITALPRESS). pc/red 19-Gen-20 12:57