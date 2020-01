LIBIA, CONTE "ITALIA PRONTA PER LE OPERAZIONI DI PACE E MONITORAGGIO"

ROMA (ITALPRESS) - "Ci auguriamo che il risultato sia quello per cui abbiamo lavorato poi si porra' un problema di una forza che possa assicurare le operazioni di pace e il monitoraggio, abbiamo avuto anche uno scambio con Guterres. L'importante e' lavorare per questa soluzione e per questo scenario. L'Italia e' disponibile a dare il suo contributo perche' e' assolutamente importante dare un contributo a tutte quelle attivita' che porteranno a una stabilizzazione pacifica della Libia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, prima dell'inizio della Conferenza di Berlino sulla Libia. "Noi confidiamo - aggiunge - che da questa giornata possa nascere la convinzione che un'opzione militare non potra' mai portare a una soluzione definitiva. Per questo noi confidiamo che possa derivare un nuovo impulso per il rilancio degli organi politici e istituzionali che possano governare questa transizione e avviare la definitiva stabilizzazione della Libia". (ITALPRESS). tan/mgg/red 19-Gen-20 15:13