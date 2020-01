LA ROMA PASSA AL FERRARIS, GENOA BATTUTO 3-1

GENOVA (ITALPRESS) - Dopo due sconfitte consecutive in campionato, la Roma riparte. E lo fa con una vittoria per 3-1 ai danni del Genoa al Ferraris. Nella prima frazione di gioco la squadra di Fonseca trova il doppio vantaggio grazie ai due giocatori piu' accostati alle voci di mercato: prima Under beffa Perin con un tiro cross che attraversa tutta l'area prima di infilarsi sul secondo palo. E poi e' Spinazzola, rimasto in giallorosso dopo la rottura con l'Inter nell'ambito dello scambio con Politano, a propiziare con un cross l'autogol di Biraschi. Ma il vantaggio di due reti della Roma dura pochissimo: al 45' Schone scodella la palla alle spalle della difesa giallorossa, Pandev si infila tra Santon e Mancini e batte Pau Lopez in uscita. Nella ripresa il Genoa si fa male da solo: al 74' Perin scivola e sbaglia il rinvio, Pellegrini serve Dzeko che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia e firma il definitivo 3-1. Una vittoria importante e che migliora l'umore della piazza in vista dei prossimi impegni contro Juventus, in Coppa Italia, e Lazio in campionato. (ITALPRESS). spf/ari/red 19-Gen-20 19:59