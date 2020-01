Elogio della sanità in Romagna, un modello per l’Europa

Circa un mese fa sono stata colpita improvvisamente da un’embolia polmonare bilaterale, non facile da diagnosticare per giunta durante la sera inoltrata.

La prontezza e la disponibilità del mio medico di base unita all’ efficienza dei soccorritori da lei allertati mi hanno permesso di raggiungere il pronto soccorso di Forli in codice Rosso. Una volta esclusa la minaccia d’infarto il personale medico e infermieristica non si é arreso ed anziché prescrivermi il solito Buscopan per calmare i dolori forti e persistenti allo sterno e allo stomaco ha proceduto all’analisi differenziale dei sintomi: indagini di ogni tipo e una squadra di specialisti di varie discipline che si é mobilizzata.. Nessuno ha pensato neanche per un attimo a rimandarmi a casa anzi hanno subito cominciato a cercare un posto letto in un reparto di cui non conoscevo l’esistenza. La medicina d’urgenza.

Più o meno nelle stesse ore, in un’altra regione italiana, un signore più giovane di me rimandato a casa col famoso Buscopan, per sintomi molto simili ai miei dopo aver escluso l’infarto e senza ulteriori accertamenti lasciava questa terra tra atroci sofferenze. Alle 5 del mattino io v venivo ricovera nel reparto efficientissimo di medicina d’urgenza con una diagnosi precisa , una terapia ben calibrata,un monitoraggio di poco inferiore a quello dei reparti di rianimazione e un’assistenza medico infermieristica impeccabile. Nei giorni successivi le indagini cliniche non si sono mai fermate e sono state svolte da medici straordinari. Uno di loro, sollecitato da un “assessore comunale” in attesa che cerva di prevaricarmi, con molta serenità ha risposto che lui doveva occuparsi di una paziente ricoverata in modo prioritario ed assoluto e non si è scomposto di un millimetro. Ci siamo scambiati un’occhiata che non dimenticherò mai . Nei giorni successivi stando meglio ho potuto misurare anche se in modo approssimativo e senza dati le economia di scala che quel reparto efficientissimo ha prodotto sugli altri reparti specialistici, intasati di richieste e sovraccaricati di prestazioni. il mio commento é uno solo chapeau alla sanità nella mia piccola città di cui sono sempre più orgogliosa.